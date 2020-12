Model Nathalie Volk legt sich für ihren Timur ein ganz neues Image zu!

Bislang hat sich die Ex-GNTM-Kandidatin Nathalie Volk gerne als elegante Lady gegeben: Wasserwellen, roter Lippenstift, Etuikleider - so kannte man die 23-Jährige als sie noch an der Seite von Unternehmer Frank Otto war.

Nathalie und Timur: Skandalöse Beziehung

Doch vor kurzen kam raus, dass die Beziehung nach fünf Jahren in die Brüche ging. Nathalie präsentierte darauf schon bald den neuen Mann in ihrem Leben. Timur A., ein waschechter Rocker, (Ex-) Mitglied der Hells Angels. Heftig ist seine Vergangenheit: Timur A. war bereits im Gefängnis, wegen Totschlags. Vor Jahren hat er aus Eifersucht einen Rocker-Feind getötet. 2019 wurde er schließlich in die Türkei abgeschoben, hat in Antalya ein Tattoo-Studio. Dort haben Nathalie und er sich kennengelernt. „Er zeigt mir, was Liebe ist und ich fühle mich bei ihm beschützt. Ich habe eine neue Familie gefunden, die respektiert und loyal ist“ sagte Nathalie gegenüber der Bild.

Leder und viel Schminke: Nathalie Volk als Rockerbraut

Nun zeigt sich Nathalie in einem völlig neuen Look auf Instagram. Sie setzt auf Lederjacke, schwarze Spitze und viel Schminke. Ob dieses Styling für ihren Liebsten, Timur A. bestimmt ist, oder gar das Styling für eine Filmrolle? Jedenfalls will Nathalie im kommenden Jahr als Schauspielerin durchstarten!