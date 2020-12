Nathalie Volk: Klum-Model liebt Totschläger

Nathalie Volk verlässt ihren Millionär Otto und liebt jetzt einen „Hells Angels“- Rocker.

„Timur und ich sind ein festes Paar!“ Große Liebes-Überraschung bei Model Nathalie Volk (23), die 2014 für Heidi Klum bei GNTM antanzte. Nach fünf Jahren Liebe servierte sie jetzt den Millionär und Medienunternehmer Frank Otto (62) für Skandal-Rocker Timur A. (42) ab. Er ist Mitglied der berüchtigten Motorrad-Gang „Hells Angels“ und wurde 2010 wegen Totschlags zu elf Jahren Haft verurteilt. Timur tötete in Duisburg den Rocker „Eschli“ von den verfeindeten Biker-Gang „Bandidos“. 2019 wurde er deshalb in die Türkei abgeschoben.

„Zeigt mir, was Liebe ist“

Nathalie Volk mit ihrem Ex Frank Otto.

Dort, in Antalya, wo er auch ein Tattoo-Studio betreibt, nahm die schräge Liebe ­ihren Lauf. „Er zeigt mir, was Liebe ist und ich fühle mich bei ihm beschützt. Ich habe eine neue Familie gefunden, die respektiert und loyal ist“, öffnet Volk, die mittlerweile als Schauspielerin „Miranda DiGrande“ erfolgreich ist, in der Bild-Zeitung ihr Herz.

„Freunde“

Mit Frank Otto, mit dem sie noch im Februar in den USA eine „Hochzeitszeremonie“ feierte, will Volk aber weiterhin fest verbunden bleiben: „Frank und ich sind trotzdem gute Freunde und Businesspartner, er glaubt an mich und möchte mich weiterhin als Künstlerin fördern.“