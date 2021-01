Lena Meyer-Landrut ist schwanger

Lena Meyer-Landrut und Mark Forster freuen sich über ihr erstes Kind.

Seit mehr als ein Jahr sind die beiden Sänger Mark Forster ("Chöre") und Lena Meyer-Landrut ("Satellite") ein Paar, nun freut sich das Paar auf Nachwuchs. Wie die „BILD“-Zeitung berichtet, ist die 29-Jährige schwanger.

Bei der Feier zum 38. Geburtstag Forsters wurde Lena mit schwarzen Leggings, schwarzem Sweatshirt und klarem Babybauch gesehen. Die Sängerin soll dabei schon in der zweiten Hälfte der Schwangerschaft sein.

Am Neujahrstag schrieb Lena auf Instagram noch: „Guten Morgen 2021, ich bin gespannt was du für uns bereithältst. Ich bin gewillt, allem was kommt, mit Ruhe, Gelassenheit, Nachsicht, Weichheit, Freude, Freiheit, Weitsicht und Liebe zu begegnen.“