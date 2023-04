Leni Klum: Das kann sie an Mama Heidi gar nicht leiden

Auch aufgrund ihres berühmten Nachnamens ist Heidi Klums Tochter Leni mittlerweile selbst ein Star. Die 18-Jährige tritt immer mehr in die Fußstapfen ihrer Mutter – eine Sache will sie sich aber auf gar keinen Fall von Heidi abschauen.

Es läuft bei Leni Klum: Seit vergangenen Sommer studiert die 18-Jährige Interior Design in der Weltmetropole New York. Gleichzeitig bastelt sie – ganz im Sinne von Mama Heidi – an ihrer Modelkarriere. Große, internationale Marken wie Fila, Michael Kors, Dior oder About You haben sie bereits gebucht. Die gemeinsame Fotokampagne mit Heidi für die Dessous-Marke Intimissimi sorgte im Oktober 2022 für besonders viel Aufsehen.

Leni Klum: "Das ist vorher nie passiert"

Während Leni trotz der vielen Publicity in den USA noch weitgehend unterkannt bleibt, ist das in Deutschland mittlerweile anders: "Das letzte Mal als ich Deutschland war, wollten Leute sich mit mir fotografieren lassen. Das ist vorher noch nie passiert", erzählte sie im RTL-Interview. Ungewohnt war die neu gewonnene Aufmerksamkeit aber nicht: "Ich bin mit dem Ganzen aufgewachsen, also ist das Ganze keine dramatische, verrückte Veränderung." Sie habe gewusst, was sie erwarte, "weil ich das alles an meiner Mutter gesehen habe.“

Heidi kein modisches Vorbild

Scheint also, als sei Lenis Weg als Model und Werbestar durch Heidis Laufbahn vorgezeichnet – doch in einer Sache ist ihre berühmte Mama ganz und gar kein Vorbild. Was sie sich von ihr nie abschauen würde?

Ausgerechnet Heidis Modegeschmack! "Ich würde nie etwas anziehen, das sie anzieht und sie nie etwas, was ich anziehe", betonte Leni. Einzige Ausnahme: Beim Schmuck ihrer Mutter würde sie sich schon bedienen.