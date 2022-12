Liveticker: Boris Becker gibt erstes Interview nach Gefängnis

Am Dienstagabend (20.15 Uhr) gibt Boris Becker auf Sat.1 sein erstes Interview nach sieben Monaten Haft.

Die Zeit im Gefängnis hat Boris Becker nach eigener Überzeugung verändert. "Ich glaube, ich habe den Menschen in mir wiederentdeckt, der ich einmal war", sagte der Tennisstar in einem Exklusiv-Interview von Sat.1, das am Dienstagabend (20.15 Uhr) ausgestrahlt werden sollte. "Ich habe eine harte Lektion gelernt. Eine sehr teure. Eine sehr schmerzhafte. Aber das Ganze hat mich etwas Wichtiges und Gutes gelehrt. Und manche Dinge passieren aus gutem Grund."

