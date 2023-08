Diletta Leotta und Loris Karius sind Eltern geworden. Sie teilen süße Schnappschüsse!

Endlich, das Baby ist da! Fußballer Loris Karius (30) und die Moderatorin Diletta Leotta sind zum ersten Mal Eltern geworden. Freudig teilen sie die Nachricht auf Instagram, lassen ihre Fans an dem schönen Ereignis teilhaben.

Was wurde eigentlich aus Pannen-Goalie Loris Karius?

"Bestes Geschenk"

Just an Mama Leottas Geburtstag kam das kleine Mädchen, das den Namen Aria trägt, zur Welt. In einem Spital in Mailand wurde das Baby der beiden geboren. Die Eltern schreiben: "Heute wurde ich durch dich neu geboren. Willkommen Aria. Du bist das beste Geschenk, das wir und vorstellen können."

Seit 2022 ein Paar

Loris Karius ist Fußballtorwart und spielt seit Ende 2022 bei Newcastle United. Diletta ist eine Moderatorin bei DAZN. Sie sind seit 2022 zusammen, Karius war davor mit Spohia Thomalla zusammen.