''Manta, Manta 2'': SIE wurde einfach rausgeschnitten

Am gestrigen Sonntag fand die Premiere des Kultfilms "Manta, Manta 2" statt. Mit dabei waren natürlich alle möglichen Stars. Doch im Film zu sehen war dann doch nicht jeder, denn kurzerhand wurden Szenen mit einigen Darstellern einfach rausgeschnitten.

So auch eine Szene mit TV-Sternchen Evelyn Burdecki (34).

Besonders überraschend: Die 34- Jährige schien bis zur Premiere nicht gewusst zu haben, dass sie, zumindest im Film, gar keine Rolle mehr spielt.

Schade, denn eigentlich hatte alles so gut begonnen

Gegenüber der "„Bild“erzählt Burdecki wie immer quirlig und fröhlich, sie hätte Til Schweiger ursprünglich spaßhalber auf Instagram geschrieben, dass sie gerne die "Thekenfrau" spielen würde.

Und Til? Der antwortete tatsächlich. Burdecki schwärmte: „Er hat den Spaß mitgemacht und mir einen kleinen Auftritt gegeben. Wie sagt man so schön: Jeder fängt mal klein an.“

Auch erzählte sie, wie sehr sie sich auf ihre Szene in "Manta, Manta 2"gefreut habe: „Ich habe ewig gewartet für meine XxxxxxxS-Rolle, saß brav sechs oder sieben Stunden in meinem Container am Set – ich hatte einen eigenen Container, wie eine echte Schauspielerin.“

Und weiter: „Ich glaube, andere wären einfach nach drei Stunden gegangen. Aber ich habe mir da einen Spaß draus gemacht. Irgendwann gings los, ich bin dann da rausgegangen und hab einfach so ein bisschen gequatscht. In der Szene selbst hat Til mir dann gesagt, was ich tun soll, es gab kein Drehbuch und nix. Ich bin gespannt, was daraus geworden ist.“

Doch scheinbar wusste Evelyn selbst gar nicht, dass sie rausgeschnitten wurde, denn noch vor Beginn des Filmes meinte sie:„Ich weiß es nicht, wie lang mein Auftritt ist. Vielleicht eine Sekunde. Es ist mir aber auch so egal, dabei sein ist alles.“

Warum Burdecki einfach rausgeschnitten wurde

Dass die Burdecki-Szene schließlich doch komplett rausgeschnitten wurde, tut Schweiger leid.

BILD erfuhr weiter: Eigentlich wollte er Evelyn im Hauptfilm lassen, doch schließlich musste der Film stark gekürzt werden, dass die ganze Szene wegfiel.

Til Schweiger zu BILD: „Evelyn Burdecki ist noch im Film, nur nicht mehr im Hauptfilm.“

Was er damit meint?

„Am Ende kommen noch einige Szenen im Abspann, weil ich leider so unheimlich viel rausschneiden musste. Aber ich behaupte mal: Keiner wird aus diesem Abspann aufstehen!“

Und. „Eigentlich wollten wir zwei Filme machen, deshalb hatte ich auch Material für zwei Filme, ich musste dann aber einen daraus machen. Und deswegen musste ich leider ganz viele tolle Szenen rausnehmen.“

Wie BILD vor Ort mitbekam, wirkte Evelyn zwar tatsächlich überrascht über den Cut, dürfte ihrem Film-Kumpel aber nicht böse sein.

Und wer weiß: Möglicherweise glänzt sie ja bald in einer anderen Film-Produktion? So, wie Schweiger über sie schwärmte, dürfte die nächste Anfrage nicht lang auf sich warten lassen!