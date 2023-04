Michael Schumacher: ''Das erste Interview'' schockt Formel-1-Fans

Die deutsche Zeitschrift "die aktuelle" sorgt zurzeit für großes Aufsehen. Grund dafür ist "das erste Interview von Michael Schumacher'', welcher seit einem schweren Skiunfall 2013 von der Öffentlichkeit zurückgezogen lebt.

Es wäre DAS Comeback: Michael Schumacher. Seit mittlerweile fast zehn Jahren zerbrechen sich Fans den Kopf über den siebenfachen Formel-1-Weltmeister. Denn seit er im Dezember 2013 bei einem Ski-Unfall schwer stürzte, kämpft er nun, zurückgezogen von der Öffentlichkeit, um seine Genesung.

"Weltsensation! Das erste Interview"

Jetzt aber schockiert die deutsche Zeitschrift „die aktuelle“ mit dem "Exklusiv-Interview". Denn in der Ausgabe vom 15. April schmückt das Gesicht Schumachers das Cover. Darunter steht großgeschrieben: "Weltsensation! Das erste Interview"

© screenshot

Schumi-Anhänger dürften wohl bei dem Anblick ihren Augen nicht getraut haben. Hatte denn niemand mitbekommen, dass sie PS-Legende wieder fit ist?

Auf den ersten Blick wirkte es tatsächlich wie die große Erlösung! Denn in der Zeitschrift befinden sich die vermeintlichen Antworten, die sich wohl jeder Fan gewünscht hat.

"Mein Leben hat sich total verändert"

So steht im Blatt geschrieben: "Mein Leben hat sich total verändert" und "Meine Frau und meine Kinder waren ein Segen für mich, ohne sie hätte ich es nicht geschafft."

Nicht genug davon.

In einem anderen Zitat sagt er wohl genau das, was seine Anhänger hören wollen: "Ich kann mit Hilfe meines Teams sogar wieder allein stehen und sogar langsam ein paar Schritte laufen. Natürlich kann es sein, dass das nie mehr so wird wie vor meiner Verletzung, aber das hindert mich nicht daran, weiter zu kämpfen."

Selbst über seinen engsten Kreis, seine Familie, gibt er bekannt: "Meine Tochter hat ihr Hobby zum Beruf gemacht und mein Sohn ist in meine Fußstapfen getreten und das mit sehr viel Können."

Worte, die Glücksgefühle auslösten

Doch auf den kurzen Moment der Erleichterung folgte dann doch die große Enttäuschung. So klärte "die aktuelle" anschließend auf, dass es sich dabei um ein gefälschtes Interview handeln würde.

Besonders skurril: Das Gespräch dachte sich nicht etwa jemand aus, der Schumi gut kannte oder ihm nahestand. Stattdessen reimte sich eine Künstliche Intelligenz die Worte ganz von allein zusammen!

So schreibt das Blatt: "Das Interview war im Internet. Auf einer Seite, die mit Künstlicher Intelligenz, kurz KI genannt, zu tun hat."

und "Woher weiß diese KI die persönlichen Hintergründe? Über Ehe, Kinder und Krankheiten? Jemand muss die Informationen – wie in Wikipedia – im Internet eingegeben haben. War es wirklich Schumi selbst, der aus dem Krankenbett heraus die Infos eintippte? Oder etwa jemand aus der Familie, Pfleger oder Angestellte? Die Antworten klingen jedenfalls täuschend echt! Zu schön, um wahr zu sein?"

Schumi-Anhänger empört

Tatsächlich erstaunt das Können der Künstliche Intelligenz, ob diese Art der Aufklärung darüber allerdings die richtige ist, bleibt fraglich. Leser sind nach dieser Art der „Berichterstattung“ allerdings schwer enttäuscht und teils empört.