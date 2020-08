Was für schöne Urlaubsschnappschüsse! Familie Hunziker weilte für einige Zeit in Sizilien und ließ es sich gut gehen. Spaß am Strand, Action im Wasser, Michelle und ihre Töchter sind sehr aktiv.

Hunziker: Gesperrte Felswand

Gerne lässt die 43-jährige Moderatorin ihre Follower an privaten Momenten teilhaben. Doch bei einem Bild, das sowohl sie als auch Tochter Aurora auf Instagram gepostet hat, gibt es nun Kritik statt Likes. Aber warum nur? Auf den ersten Blick ist daran nichts komisches zu erkennen. Mama und Tochter sitzen oder stehen im Bikini nebeneinander und plaudern. Ein fescher Anblick! Doch der Hintergrund ist das Problem. Die zwei Frauen posieren nämlich auf einer Felswand, der "Scala dei Turchi". Und just diese Touristenattraktion ist derzeit gesperrt! Aus Sicherheitsgründen, wie es heißt, denn die Felswand ist glatt und darum das Risiko hoch, darauf auszurutschen.

Wusste nicht Bescheid: Hunziker

Michelle Hunziker rechtfertigte ihr Handeln damit, im Glauben gewesen zu sein, einen nicht abgesperrten Bereich der Felswand für die Fotohintergründe verwendet zu haben. Doch, so einem anderen Posting zu entnehmen, sei derzeit der ganze Bereich nicht zu betreten, aktuell wegen Erdrutschgefahr. Das habe sie aber erst im Nachhinein erfahren, so Hunziker, die das Posting dann gleich verwendete um auf die Sachlage aufmerksam zu machen.