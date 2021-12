Model Lena Gercke (33) postet Oben-ohne-Selfie

Das Model gewährt intime Einblicke.

Moderatorin und Model Lena Gercke postete ein sexy Spiegel-Selfie auf Instagram. "Trage seit Tagen nur Jogginghose", erklärt sie Lena ihren Schnappschuss. Ihre Brüste verdeckt sie lediglich mit ihren verschränkten Armen.

Der Großteil ihrer Fans sind vom Foto begeistert. "Du siehst immer und in allem einfach toll aus", schreibt eine Userin. "Die Frau ist echt das Beste und Hübscheste was Deutschland je gesehen hat", so ein anderer Kommentar.

Allerdings kritisieren auch einige Follower das Oben-ohne-Selfie: "Ich habe immer gefeiert, dass du bei solchen Trends nicht mitmachst. Schade!"