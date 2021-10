Morgen gibt’s 1. Blick auf Baby-Bauch: Dazu Shows & Konzerte

Baby, Show und Konzerte: Helene Fischer im Glücksrausch!

Pläne. Gestern präsentierte Helene ihre neue heißersehnte CD Rausch mit einem Live­stream-Event und setzte um Mitternacht auch gleich das Video zum neuen Hit Null auf 100 drauf. Heute stürmt sie mit der Comeback-CD Rausch, bei der sie sich so privat wie nie gibt, die Charts. Alles andere als Platz eins bis iTunes wäre ein Wunder.

Morgen liefert Helene bei der Spielshow Klein gegen Groß (20.15 Uhr, ORF 1) den ersten Blick auf den Babybauch. Danach ab 22 Uhr auf ORF 2 auch gleich die Doku Im Rausch der Sinne. Am 6. November ist sie bei Wetten, dass..? in Nürnberg zu Gast. Am 12. 11. präsentiert sie mit Stefan Raab die Sat.1-Show Ein Abend im Rausch. 2022, nach der Geburt ihres Babys, folgen die Konzerte in Bad Hofgastein (8. April) und München (20. 8.).