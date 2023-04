× Nadja Benaissa über No Angels: ''Ich flüchtete mich in Alkohol und Drogen''

No-Angels-Sängerin Nadja Benaissa kennt man als den strahlenden Star auf der Bühne. Abseits sieht es aber ganz anders aus. Nun spricht sie nun über die ihre schwierigen Anfangszeiten als No-Angels-Sängerin.

Sie lebte DEN vermeintlichen Traum: In der deutschen Castingshow „Popstars“ wurde die damals gerade einmal 18-jährige Nadja Benaissa (40) als Teil der Girlband "No Angels" über Nacht berühmt.

Seither wirkte ihr Leben für Außenstehende stets glamourös, doch der Schein trügt.

Schattenseiten des Berühmtseins

In einem Interview mit der „Zeit“ erzählt die Sängerin über die Schattenseiten des Berühmtseins.

Was man damals oft vergaß: Benaissa brachte mit zarten 17 Jahren ihre Tochter Leila zur Welt: "Ich war überfordert mit meinem ganzen Leben: dem Muttersein, der Arbeit, meinen inneren Kämpfen und den Kämpfen mit der ganzen Welt. Alles ist auf mich eingeprasselt. Ich dachte, ich wäre eine Frau, aber eigentlich war ich noch ein Mädchen."

© getty images ×

Wir erinnern uns, wie schnell die Band internationale Hitparaden-Erfolge feierte.

"Ich flüchtete mich in Alkohol und Drogen"

"Die Dinge, die mir damals in kurzer Zeit passiert sind, waren unfassbar schwer zu verarbeiten", so Benaissa. "Ich flüchtete mich in Alkohol und Drogen, um irgendwie zurechtzukommen. Verarbeitet habe ich nichts. Irgendwann wurden all diese Emotionen ein großes schwarzes Loch und haben mich verschluckt."

Damit nicht genug. Nach dem großen No Angels-Comeback 2007 war Benaissa 2010 gezwungen, aus der Girlgroup auszutreten. Grund dafür war damals eine Gerichtsverurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung, da sie ohne Kondom Sex mit einem Mann gehabt hätte, den sie nicht über ihre HIV-Infektion informiert hatte. "Das war keine leichte Zeit. Aber wirklich schwer waren eben die Jahre danach."

© getty images ×

Benaissa stand vor einer Leere

"Ich wusste nichts mehr mit mir anzufangen. Und ich wusste nicht mehr: Was ist eigentlich der Sinn meines Lebens? Ich stand vor der Entscheidung, mich meinem Elend hinzugeben, vielleicht sogar zu sterben – oder endlich etwas zu ändern."

Letztlich entschied sie sich für letzteres. Eine Therapie verhalf ihr schließlich aus der Krise. "Ich habe versucht, meine wunden Punkte zu verdrängen. Dadurch sind sie nur umso monströser geworden. Das hat mich erdrückt. Als ich gewagt habe, mir meine wunden Punkte anzusehen, sind sie geschrumpft", so Benaissa.

Jetzt geht es um die Gemeinschaft

Seit mittlerweile 2 Jahren ist die Sängerin nun wieder mit den No Angels unterwegs. Im Vordergrund stehe dabei aber nun die Gemeinschaft. Auch, so Benaissa, hätte sich die Atmosphäre angepasst: "Die Leute sehen uns jetzt eher als das, was wir sind: Frauen, die viel erlebt haben."