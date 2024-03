Natascha Ochsenknecht verrät: SO hoch ist meine Pension

Die Ex-Dschungelcamperin spricht in ihrem Podcast darüber, wie viel sie vom Staat bekommen würde

Die Ochsenknechts sind bekannt als glamouröse Schauspieler-Familie. Sowohl die Kinder, als auch die Eltern stehen im Rampenlicht und sorgen mit TV-Auftritten und Shows für ihren Lebensunterhalt. Für Natascha Ochsenknecht (59) werden Arrangements, wie das Dschungelcamp auch in Zukunft weiterhin notwendig sein, denn wie sie in ihrem Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" im Gespräch mit Barbara Schöneberger verrät, würde der Staat sie in der Pension wortwörtlich verhungern lassen.

Ochsenknecht: "Ein paar gute Schuhe sind schon drinnen"

"Meine Rente klopft ja schon an, ich habe schon den Bescheid bekommen, wann meine Rente so weit ist", sagt Ochsenknecht. Schöneberger entgegnet: "Lass mich raten: Du musst ein bisschen zuarbeiten. Was kriegst du? 230 Euro oder so?" Und dann plaudert das Ex-Model den wahren Betrag aus: "Ich kriege mehr. Ich bekomme 580 – da war ich auch sehr erstaunt. Ein paar gute Schuhe sind schon drinnen", scherzt sie.