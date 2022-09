'Navy CIS'-Star erlitt schweren Schlaganfall

Mit nur 52 Jahren erlitt die 'Navy CIS'-Schauspielerin Pauley Perrette einen schweren Schlaganfall. Das machte sie nun, ein Jahr später, auf Twitter öffentlich. „Es ist der 2. September. Vor genau einem Jahr hatte ich einen schweren Schlaganfall. Davor habe ich schon so viele geliebte Familienmitglieder und Freunde verloren. Und meinen Vater, und dann meinen Cousin Wayne ...“, schreibt sie in ihrem Beitrag. Doch sie sei „immer noch hier“, „dankbar und voller Glaube.“

It’s 9/2

One year ago I had a massive stoke.

Before that I lost so many beloved family and friends,

And daddy

And then

Cousin Wayne



Yet still a survivor after this traumatic life I’ve been given so far…



And still so grateful,

Still so full of faith,

And STILL HERE! pic.twitter.com/psHokwiHij