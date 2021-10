Neue Liebe für Ernst August

In Madrid wurde der Skandal-Prinz mit neuer Frau an seiner Seite gesichtet.

Locker. Nachdem Welfenprinz Ernst August von Hannover im März dieses Jahres (nicht rechtskräftig) wegen eines Ausrasters gegenüber der Polizei und seinen Angestellten zu 10 Monaten bedingt verurteilt wurde, lässt er es sich jetzt wieder gutgehen. In Madrid wurde er dieser Tage an der Seite einer unbekannten Schönheit gesichtet. Dabei wirkt der Prinz frischer denn je und vor allem glücklich.

Geheimnisvoll. Wer genau die Frau an seiner Seite ist, weiß die Bild-Zeitung nicht zu berichten. Nur so viel, dass sie Künstlerin aus Madrid ist und Mutter zweier Töchter. Kennengelernt haben sollen sich die beiden in einer Bar auf der Partyinsel Ibiza.

Mit Caroline verheiratet. Auch in seiner Familie hat Ernst August sie bereits eingeführt. Gemeinsam traf sich das Paar mit seinem Sohn

Christian zum Lunch. Spannend: Offiziell ist Ernst August noch mit Caroline von Monaco verheiratet.