Neue Liebe für Maria Höfl-Riesch?

Erst vor sechs Wochen gab sie nach 13 Jahren Liebe die Trennung von ihrem Ehemann bekannt

13 Jahre lang waren Maria Höfl-Riesch und Marcus Höfl verheiratet. Immer wieder gab es Eheprobleme. Diese versuchte man jedoch durch Therapie und Kommunikation zu überwinden. Offensichtlich nicht ganz erfolgreich, denn erst vor sechs Wochen verkündeten die beiden das Ehe-Aus. "Nach reiflicher Überlegung und schweren Herzens haben wir uns dazu entschieden, in Zukunft privat getrennte Wege zu gehen. Leider haben sich unsere Leben zu sehr in unterschiedliche Richtungen entwickelt, dennoch werden wir sowohl beruflich als auch freundschaftlich verbunden bleiben", hieß es.

Dirndlschleife auf der rechten Seite

Auf der Münchner Wiesn war Maria Höfl-Riesch jetzt solo im Käferzelt unterwegs. Doch ein Detail verwirrte die anderen Gäste. Die einstige Ski-Queen trug ihre Dirndlschleife nämlich auf der rechten Seite, was so viel heißt, wie "ich bin vergeben".

Maria Höfl-Riesch trug die Dirndlschleife rechts © Getty Images ×





Ist er ihr Neuer?

Hat sie also gar schon einen neuen Mann an ihrer Seite? Oder ist die Masche auf der rechten Seite reine Gewohnheit? Viele wissen vielleicht auch gar nicht, welche Bedeutung diese hat. Auf Instagram zeigte sie sich mit einem gewissen Alexander Schungl. Auch er postet immer wieder Bilder mit Maria Höfl-Riesch. Die beiden scheinen auf dem Oktoberfest an einem Tisch gesessen zu sein und auch bei Seminaren miteinander zu arbeiten.