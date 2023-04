Nico Santos liefert eisigen Sommerhit

Nico Santos liefert mit Like Ice in the Sunshine in Zusammenarbeit mit Eskimo den neuen Sommerhit. Und ein Wien-Konzert mit Gratis Eis gleich dazu. Am 14. Juni steigt der Eskimo Summer Gig.

Im Vorjahr sang Kylie Mingue für Magnum. Mit einer kultigen Neuauflage von Can't Get You Out of My Head. Jetzt liefert auch Nico Santos eine eisigen Sommer Hit. Für Eskimo hat er den 80er-Jahre-Klassiker Like Ice in the Sunshine von Beagle Music Ltd. aufgenommen. Modernes Sound-Gewand und Gute-Laune-Vibes mit Elementen der 80er-Jahre inklusive.

Der Song wird auch als Soundbett in der breit angelegten TV- und Radio-Werbekampagne von Eskimo eingesetzt, die Mitte Mai in ganz Österreich startet. Im TV-Sport wird Nico Santos ebenfalls zu sehen sein,

auch in den sozialen Medien werden Song und Künstler über die Eskimo Kanäle präsentiert.

Für Santos ist die Neuaufnahme Nostalgiegefühl pur: „Der Song versetzt mich sofort wieder zurück in die vielen unvergesslichen Sommer meiner Kindheit“, so der Musiker. Der Jingle für die Kinowerbung

der Eskimo-Schwestermarke Langnese aus den 1980er-Jahren wurde zum großen Chart-Erfolg, den bis heute viele kennen. Für Nico Santos ist er der perfekte Soundtrack für gute Laune und entspannte Eis-

Momente. „Wenn ich in meine Kühltruhe schaue, dann sehe ich da verschiedenste Eissorten – Flutschfinger, Calippo und andere - weil ich Eis einfach so sehr liebe! Musik und Eis-Essen verbinden – besser geht es für mich nicht! Das sind zwei meiner Leidenschaften und deshalb habe ich mich sehr auf diese Kampagne gefreut!“. Umso glücklicher ist Nico Santos jetzt, dass er mit dem Remake den Sound für

den Sommer 2023 beisteuert.

Als besonderes Highlight veranstaltet Eskimo am 14. Juni 2023 einen exklusiven Summer Gig mit Nico Santos an einem geheimen Ort in Wien. Natürlich wird es dabei auch reichlich Eskimo Eis gratis für alle geben. Die limitierten Tickets für den exklusiven Eskimo Summer Gig an einem geheimen Ort in Wien werden ausschließlich verlost. Details dazu werden zeitgerecht bekanntgegeben.