Nippel-Blitzer & Dusch-Show: Michelle Hunziker (47) lässt Fans ausflippen!

So freizügig zeigt sich die fesche TV-Moderatorin sonst nie

Auf dem Instagram-Kanal von Michelle Hunziker (47) geht es gerade heiß her. Die hübsche TV-Moderatorin zeigt ihren Fans ihre Gesichtspflege-Routine, um Werbung für ihre Kosmetikmarke Goovi zu machen. Dabei verwendet sie unter anderem einen Reinigungsschaum, den sie in der Dusche aufträgt und dann mit Wasser abspült. All das macht sie live in ihrer Instagram-Story.

Busen-Blitzer unter der Dusche

Beim Abwaschen hebt Hunziker die Arme an und gibt den Blick auf ihre Brüste frei. Man muss schon genau hinschauen, aber Michelle lässt tatsächlich ihre Nippel blitzen.

Michelle Hunziker zeigt sich oben ohne © Instagram

Danach schminkt sich die fesche Italienerin, als wäre nichts passiert. Ganz nach dem Motto: "Sex sells!" Sieht man sich die Haut der 47-Jährigen an, ist sie selbst ohnehin die beste Werbung für ihre Produkte. Ihre Haut ist makellos, man würde Hunziker mindestens zehn Jahre jünger schätzen.

Ist Hunziker Single?

Die Männerwelt ist verrückt nach der Blondine. Zuletzt datete Michelle Hunziker den italienischen Arzt Alessandro Carollo. Im Frühjahr verkündete sie jedoch die Trennung. Seither wurde Hunziker zwar mit einigen Männern gesichtet, über eine ernste Beziehung wurde aber nicht berichtet.