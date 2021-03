Sie 20 Jahre 'Daylight'. Die No Angels haben ihren Hit neu eingespielt und ein neues Video gibts auch dazu!

Was, 20 Jahre soll es her sein, seitdem die No Angels mit ihrem Hit "Daylight In Your Eyes" erfolgreich waren? Ja! Und zu diesem Anlass haben die das Lied neu eingespielt und sogar ein neues Video aufgenommen...

Band No Angels: Neues Album

Doch das ist nicht alles: Denn die Fans ließen ließen nicht locker. Abertausende wollten mehr - und die NO ANGELS gingen noch einmal gemeinsam ins Studio. Das Ergebnis ist ein spektakuläres Album geworden, ein Rückblick auf die unvergesslichen Songs der erfolgreichsten Girlband Kontinentaleuropas und dazu noch als besonderes Bonbon brandneue Lieder. Alle Tracks des Albums sind 2021 eingespielt und völlig frisch im aktuellen Soundgewand produziert.

No Angels: So heiß ist das neue Video zu 'Daylight'

Dass sie schon über 20 Jahre im Popgeschäft sind, sieht man den No Angels nur durch ihre professionelle Art an. Im Video zeigen die vier (Vanessa, das fünfte Mitglied ist nicht mehr dabei) was sie nach all den Jahren draufhaben. Perfekte Moves und immer noch ganz viel Spaß an ihrem Hit-Song! Das neue Album erscheint am 4.6.2021.