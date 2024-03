Not-OP bei Ehefrau von Kult-Star Roberto Blanco

Schock bei der Berlinale: Nach einem Film-Dinner brach Luzandra Blanco im Hotelzimmer bewusstlos zusammen und musste notoperiert werden

Es war ein großer Schock für Entertainer Roberto Blanco, als seine Ehefrau Luzandra von seinen Augen bewusstlos zusammenbrach. Geistesgegenwärtig alarmierte er sofort den Notarzt und Luzandra wurde sofort ins Krankenhaus gebracht.

Dort entdeckten die Ärzte 15 (!) Myome in der Gebärmutter. Die gutartigen Wucherungen wurden in einer Not-Operation sofort entfernt. Beim Eingriff konnten sowohl Blancos Gebärmutter also auch ihre Eierstöcke gerettet werden, wie Luzandra der Münchner "tz" schildert.

Roberto Blanco © Getty ×

Bereits vor ihrem Zusammenbruch klagte die Ehefrau und Managerin von Roberto Blanco über gesundheitliche Probleme. "Ich habe ständig zugenommen und nicht gewusst warum", erinnert sie sich. Dass es die Myome waren, die dafür verantwortlich waren, wurde damals noch nicht erkannt.

Nach der gut überstandenen OP gönnt sich Luzandra etwas Ruhe auf Mallorca. Allerdings ohne Ehemann Roberto, der zur Zeit auf Tournee ist und ein neues Album produziert. Als Managerin kann ihr das nur recht sein. "Vertrag ist schließlich Vertrag", scherzt sie. Alleine ist Luzandra aber trotzdem nicht, Freunde sind mit ihr auf der Insel und kümmern sich um sie.