ÖSTERREICH bringt sie zu Rammstein

Am 29. April kommt das heißersehnte neue Album "Zeit" von Rammstein. Mit der kultigen Beautywahn-Veräppelung "Zick Zack" und typischen Song-Provokationen wie "Dicke Titten" oder "Giftig".

Gewinn. Mit ÖSTERREICH können sie den sicheren Nummer-eins-Hit schon vorab hören. Bereits am 28. April präsentieren die Schock-Rocker ihre 11 neuen Hits nämlich als exklusive Kino-Show im Dolby Atmos Sound. Auf oe24.at gibt es dafür jetzt 5x2 Tickets für die Gala-Premiere in Wiener Lugner Kino zu gewinnen. Als besonderes Zuckerl wird dabei neben dem Album auch das brandneue Video zum neuen Aufreger "Angst" präsentiert.

Live. Mit den neuen Hits gehen Till Lindemann und Co. ab 15. Mai auch wieder auf große Europa-Tour: 32 Konzerte für über 1,5 Millionen Fans. Die 68.000 Tickets für das Doppelpack in Klagenfurt am 25. und 26. Mai waren innerhalb von nur zwei Stunden restlos ausverkauft.

