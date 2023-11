Ohne BH: Heidi Klum verführt ganz Las Vegas im Leder-Look

Topmodel-Chefin Heidi Klum (50) ließ sich das Formel-1-Spektakel in Las Vegas nicht entgehen - und wählte ein äußerst freizügiges Outfit!

Wo, wenn nicht in Lasvegas, ließe sich so ein luftiger Look tragen. Ohne BH im freizügigen Lederlook war die Model-Ikone gemeinsam mit ihrem Mann Tom Kaulitz (34) beim Großen Preis von Las Vegas. Hans und Franz (so taufte Heidi ihre Brüste) waren nur mehr von der Jacke etwas verdeckt. Anschließend feierten die beiden noch ausgelassen bei einer Techno-Party mit Star-DJ Tiesto. Der Sieg von Weltmeister Max Verstappen im Rennen war wohl eher nebensächlich.

Für Heidi und Tom gab es bei der großen After-Party sogar ein Ehrenplätzchen direkt hinter dem DJ-Pult, wie aus ihren Instagram-Stories hervorgeht. Da es in der Wüste über Nacht teilweise recht frisch werden kann, war das gewagte Outfit aber nicht von allzu langer Dauer. Zur späteren Stunde sah man Heidi dann mit einem schwarzen Oberteil über die Tanzfläche streifen, wie die "Bild"-Zeitung berichtet.