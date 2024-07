Oliver Pocher: Amira soll nach Scheidung Namen abgeben

Einmal mehr poltert Oliver Pocher gegen seine Noch-Ehefrau Amira - doch diese lässt sich nichts gefallen

Noch im Juli soll die Scheidung im Hause Pocher über die Bühne gehen. Vier Jahre lang waren Oliver und Amira Pocher verheiratet. Und auch wenn es in letzter Zeit ruhiger im Trennungsstreit wurde - vorbei ist der Rosenkrieg allerdings nicht, wie Olli in der neuen Folge seines Podcasts ausführt.

Dort nämlich fordert er, dass Amira nach der Scheidung seinen Nachnahmen ablegen soll. Der Grund dafür ist, dass sein Name inzwischen zur Marke geworden ist, und man damit gutes Geld verdienen kann. "Als ich sie kennengelernt habe, war sie Amira Aly, hat 2000 bis 3000 Euro im Monat verdient und hatte einen ganz normalen Job. Jetzt ist sie Amira, die hunderttausende von Euro verdient", wettert er gegen sein Ex.

Amira wiederum bezieht in ihrem eigenen Podcast (mit Bruder Hima) dazu Stellung. Sie will den Namen behalten, da auch die gemeinsamen Kinder (3 und 4) den Nachnamen Pocher tragen. In den Sozialen Netzwerken bekommt Amira seit Ollis Forderung viel Spott und Häme ab. Auf ihrem Account veröffentlicht Amira jetzt ein "Best of" der Beschimpfungen.

"Wenn du alleine doch so erfolgreich bist, wieso dann nicht unter dem Mädchennamen? Ohne den Namen bist du nichts.“ schrieb ein User. Ein anderer fordert "Charakter" von Amira und dass sie den Namen ablegen soll. Verletzende Nachrichten, die nicht spurlos an Amira vorübergehen. Anmerken lässt sie sich aber nichts. "So viel Meinung für so wenig Ahnung", kontert sie.

Vielleicht auch ein Weckruf für Olli, sich in Zukunft besser zu überlegen, ob er mit seinen Meldungen Shitstorms über andere bringen will.