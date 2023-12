Oliver Pocher kämpft in Weihnachtsvideo mit den Tränen

Nach der Trennung von Ehefrau Amira musste Oliver Pocher sein Weihnachtsfest ohne seine kleinen Jungs verbringen. Das machte dem sonst so frechen Comedian schwer zu schaffen.

Er feiert Weihnachten mit seiner Ex Sandy Meyer-Wölden und den gemeinsamen Kids in Miami - Amira Pocher mit Familie in Köln. Nur per Video-Telefonat kommunizierten das Ex-Paar zum Weihnachtsfest. Dazu postete Olli einen Screenshot, das eine lachende Amira zeigt.

Oliver Pocher © Instagram

"Für mich einer der schönsten Momente dieses Weihnachten ... Amira noch mal zum Lachen bringen", schrieb der Comedian zum Foto. Seine Stimmungslage änderte sich aber kurz darauf.

Emotionen und Tränen

Oliver Pocher © Instagram

In der Nacht auf Dienstag meldete sich Oliver Pocher gegen drei Uhr früh noch einmal zu Wort. Er wirkt sehr emotional und muss immer wieder mit den Tränen kämpfen. "Dieses Weihnachten war für mich natürlich auch ein ganz besonderes. Ein Weihnachten, das ich mir sicher anders vorgestellt habe. Aber jetzt ist die Situation so, wie sie ist", teilt er seinen Fans mit, während ihm das Reden immer schwerer fällt. Seine Augen wurden immer wieder feucht und nur mit Mühe kann er seine Tränen halbwegs unterdrücken. "Manchmal passieren halt Sachen im Leben, die man nicht so beeinflussen kann und ich hatte mir das sicherlich auch anders vorgestellt, aber jetzt muss man weitermachen", schluchzt Pocher.

Auch wenn er froh ist, mit Sandy und seinen anderen Kindern in Miami zu feiern, anstatt ganz alleine zu sein, betont er immer wieder, wie "schwer" die Situation für ihn ist. Am 27. Dezember sollte es aber auch für ihn wieder bergauf gehen. Dann fliegt er mit Sandy und den Kids von Miami nach Deutschland, um dort mit ihnen und auch Amira den Geburtstag seines jüngsten Sohnes zu feiern.