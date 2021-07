Pocher rastet live im TV aus

Austro-„Influencerin“ wird zum Albtraum für den Comedian.

Herrlich. Sonst ist Kabarettist Oliver Pocher ja für seine spitzen Kommentare und Querschüsse gegen Influencer bekannt. Heute Abend bekommt er dafür die Retourkutsche. Bei einem Dinner mit Ehefrau Amira und deren Bruder stellt Letzterer seine neue Freundin vor. Und die Vorarlberger „Influencerin“ hat es in sich. Von Beginn an will sie Pocher als Werbefigur für ihren Instagram-Account vermarkten. Dieser wehrt sich mit Händen und Füßen dagegen und rastet dabei regelrecht aus.

Scherz. Aufgeklärt wird die Falle mit versteckter Kamera gleich danach von Moderator Guido Cantz. Weitere Gäste der Show sind Moderator Johannes B. Kerner, Schauspieler Wotan Wilke Möhring, TV-Lady Laura Wontorra und Stand-up-Comedian Paul Panzer.