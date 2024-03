Pocher spricht Klartext über Dreiecks-Beziehung

Während des Podcasts "Die Pochers! Frisch recycelt" gibt sich der Comedian schonungslos ehrlich

Monatelang sorgen Oliver (46), Amira (31) und sogar Sandy Meyer-Wölden für Schlagzeilen und viele offene Fragen. Im gemeinsamen Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" stellte sich der Comedian jetzt den unangenehmen Fragen des Publikums. Eine davon ist an Olli und seine Ex-Frau Sandy gerichtet: „Wann gibt es ein Liebes-Revival zwischen euch beiden?" Das will ein Paartherapeut wissen.

Sandy: "Nicht noch einmal riskieren"

Die Beantwortung der Frage übernimmt Alessandra: „Ich denke, wenn man so eine Ebene erreicht hat, dann sollte man das nicht noch einmal riskieren.“ Es habe viel zu lange gedauert, eine freundschaftliche Beziehung aufzubauen. Olli führt das Thema weiter, denn mit Amira sei er noch nicht so weit, er hoffe aber, dass es in Zukunft funktionieren werde: „Da muss ich sagen, das ist auch das, wo es mit Amira hingehen soll, hinkommen wird und auch muss. Dass man da mit allen wieder zusammenkommt.“