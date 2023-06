Das Paar soll eine harte Zeit durchmachen - das sind die Gründe!

Oliver Pocher (45) und seine Amira (30) sind seit 2019 verheiratet. Bislang wirkte das Paar immer sehr glücklich und, wie aus Insta-Clips zu entnehmen ist, auch eingespielt. Gleicher Humor, Gelassenheit - die beiden schienen den Alltag mit links zu meistern. Doch dann kamen erste Gerüchte auf, das Vorzeigepaar habe eine Ehekrise. "Amira will nicht mehr", hieß es gar aus Insider-Kreisen.

Pochers sprechen offen über Probleme

Um den Medien den Wind aus den Segeln zu nehmen, sprechen Olli und Amira nun in ihrem Podcast "Die Pochers" ganz offen und ehrlich über die angebliche Krise. "Was ist los in unserer Ehe?", fragt Pocher seine Ehefrau. „Das verflixte siebte Jahr oder so“, antwortet Amira zunächst zurückhaltend. Die Stimmung zwischen den beiden scheint sichtlich gedrückt und Olli fällt auf: „Wo ist dein Ehering?“, fragt Olli weiter. „Ich mache aktuell so viel Sport. Der liegt im Fitnessraum. Aber ich trage ja gar keinen Schmuck. Schon seit Wochen nicht“, kontert sie.

Pocher: "Alleine für die Kinder"

Dann erklärt Amira, was wirklich los ist: „Es ist halt im Moment schwierig. Das wissen die Leute in unserem Umfeld und einer hat dann auch gequatscht, aber so ist es.“ Dass ihre Eheprobleme in den Medien Thema sind, finden die beiden nicht schlimm. Man wolle den Fans auch das nicht vorenthalten. Es sei jedoch noch alles offen: "Wenn wir es wissen, dann können wir es euch auch sagen“, so die TV-Moderatorin. Und dann könnten die beiden ihr Miteinander auch „sauber weiterlaufen lassen, alleine schon für die Kinder“.

Fakt sei, dass keiner der von diversen Medien genannten Gründen an den Beziehungsproblemen schuld sei: „Was gar nichts damit zu tun hat, ist die Patchwork-Situation“, erklärt Olli. „Und auch nicht, dass du schnarchst oder dass ich Geld verleihe. Der Tag hat 24 Stunden, und es sind noch ganz andere Dinge, die im Alltag passieren oder nicht passieren", fügt Amira hinzu.