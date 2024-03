Polizeieinsatz bei "Germany's Next Topmodel"

Nicht nur das Umstyling sorgte Donnerstagabend für Angst und Schrecken

Umstyling, Catwalk und dann auch noch ein Polizeieinsatz. Die aktuelle Folge von "Germany's Next Topmodel" hatte was von einem Krimi. Heidi Klum und Jourdan Dunn wollten beim finalen Walk über die lange Treppe des Auditorio de Tenerife entscheiden, wer in die nächste Runde kommt. Doch die Polizei witterte Gefahr und unterbrach schlussendlich die Sendung.

„Wir haben einen Anruf vom Flughafen bekommen, dass unsere Lichter die Piloten blenden!“, erklärt ein aufgeregter Produktionsmitarbeiter gegenüber Heidis Team. Klum habe so etwas in 19 Jahren noch nicht erlebt. Heidi traf also noch schneller als sonst die Entscheidung und schickte Leoni nach Hause. „Im Vergleich zu den anderen fanden wir dich heute am schwächsten.“ Auch Franz und Livingsten mussten das Feld räumen.