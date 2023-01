Porsche explodiert: Große Sorge um Geißen-Tochter

Schock für die Geißens: Roberts neuer Porsche explodierte, als Tochter Davina gerade in der Garage war. Sie erlitt eine Rauchgasvergiftung.

Davina Geiss (19) ist nochmal mit dem Schrecken davon gekommen: Der Porsche GT der Familie explodierte scheinbar genau in dem Moment, als sie in der Garage war, wie sie jetzt bei Instagram erzählt. „Mein größter Albtraum!“ schreibt sie zu der Fotoserie, die den komplett zerstörten Wagen zeigt. Auch Papa Robert äußert sich in den Kommentaren dazu: „Da ist mein nagelneuer GT drei von Porsche einfach mal so in Rauch aufgegangen. Wie so etwas passieren kann, ist mir auch ein Rätsel."

Davina selbst erlitt bei dem Vorfall eine Rauchgasvergiftung und musste ins Krankenhaus. Inzwischen soll sie jedoch schon wieder entlassen worden sein.