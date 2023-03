Rätsel um Helenes Tour-Start

Kann die Mega-Tournee von Helene Fischer wirklich am 11. April starten?

Sorge. Monatelang trainierte Schlager-Queen Helene Fischer für ihre Tournee, die eigentlich am 21. März in Bremen hätte starten sollen.

Doch kurz vor Tourstart brach sich Fischer bei der Probe eine Rippe und konnte nicht auftreten. Jetzt will Helene am 11. April starten. Doch die Zeichen stehen bei ihrer Crew eher auf Urlaub als auf Bühnen-Show. Band, Tänzerinnen und Tänzer sowie die Artisten des Cirque du Soleil haben Bremen verlassen und flogen in alle möglichen Richtungen auf der Welt. So haben sich zwei Cirque-Akrobatinnen nach Thailand in die Sonne verabschiedet. Tänzerin Chrystal Hantig ist zurück in London bei ihrer Familie.

Ob die Tour wirklich nach Ostern startet, wird mit Sicherheit nicht Fischer selbst entscheiden, sondern ihr Arzt muss grünes Licht geben.

Abgetaucht. Wo sich die Sängerin selbst gerade aufhält, ist nicht bekannt. Bremen hat Fischer jedenfalls verlassen. In ihrem Haus am Ammersee ist sie aber nicht aufgetaucht. Wahrscheinlich wird sie sich mit Partner Thomas und Tochter Nala ein wenig Ruhe gönnen.