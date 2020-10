Michael Wendler zeigt sich in seiner Rolle als DSDS-Jurymitglied von seiner schrägen Seite.

Dieter Bohlen hat es vorausgesehen: Die Jury-Mitgliedschaft von Schlagerstar Michael Wendler wird im Chaos enden. Recht hat er, wie die neuesten Entwicklungen zeigen. Denn der Wendler sorgt schon VOR seiner Tätigkeit als Jurymitglied bei der Sangesshow für großen Wirbel hinter den Kulissen.

Posen kann er, einsteigen anscheinend nicht - der Wendler vor einem Flugzeug, leider nicht ready for take off.

Laura schuld am DSD-Disaster

Der Grund ist seine liebreizende Gattin Laura. Die wollte nämlich nicht gar so lange im kalten Deutschland sein, sondern lieber ins sonnige Miami zurückkehren. Da der Wendler die Greencard besitzt und sie nicht, musste er mitfliegen. Blöd nur, dass der Wendler seinen Rückflug nach Deutschland verpasst hat. Er machte dazu einen Schmäh, der sich rasch verbreitete: Nämlich dass er Husten und vielleicht das Virus habe. Doch in Wahrheit schaffte er den Weg von Miami zum Flughafen New York nicht rechtzeitig wegen eines Unfalls am Highway. Fazit: Er konnte nicht rechtzeitig für die ersten Aufzeichnungen bei DSDS vor Ort sein. Rasch wollte der Wendler dann doch noch über den großen Teich fliegen, aber RTL akzeptierte seinen Corona-Schnelltest nicht, hätte ihn in Quarantäne geschickt. Letzter Stand der Dinge: Der Wendler wird erst kommende Woche bei DSDS dabei sein, am Wochenende noch einen Test machen müssen.

Locker und keck: Bohlen

Bohlen kommentiert keck auf Instagram, dass er die Sache nicht so wild sehe, es ihm klar war, dass der Wendler nicht einfach sei als Jury-Kollege. Sollte der nicht rechtzeitig nach Deutschland reisen, wäre es auch kein Verlust für den Jury-König. Denn die erfolgreichste DSDS-Jury, die es jemals gegeben habe, hat aus nur drei Mitgliedern bestanden...

