Sarah Engels verkündet Baby-Geschlecht: Es wird ein...

Freudige Nachrichten aus dem Hause Engels: Sarah gibt das Geschlecht ihres Babys bekannt.

Erst vor wenigen Woche hat Sängerin Sarah Engels (28) die Baby-Bombe platzen lassen: Die Ex-Frau von DSDS-Sieger Pietro Lombardi erwartet mit ihrem neuen Ehemann Julian (28) ein Kind. Söhnchen Alessio (5) bekommt also ein Halb-Geschwisterchen! „Die letzten Monate schon hüten wir ein ganz besonderes Geheimnis in meinem Bauch“, schrieb Sarah damals in ihrer Ankündigung.

Nun verrät Sarah auf Instagram auch das Geschlecht ihres zweiten Kindes. Es wird ein Mädchen! „IT’S A GIRL! Mama, Papa und dein großer Bruder freuen uns so sehr auf dich, kleiner Engel“, schrieb die Sängerin. In weniger als fünf Monaten wird die junge Familie zu viert sein. Das Netz ist begeistert: Zahlreiche Fans und Promis sendeten via Instagram ihre Glückwünsche, darunter auch Moderatorinnen Frauke Ludowig und Nina Moghaddam und GNTM-Model Anna Maria Damm.