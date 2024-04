Schock: Amira Pocher meldet sich aus dem Spital

Die Powerfrau hat es beim Sport ein wenig übertrieben und musste wegen starker Schmerzen ins Spital zum MRT.

Sie managt ihren Beruf und ihre beiden Kinder und treibt nebenbei noch jede Menge Sport. Genau das dürfte auch das Problem der Moderatorin gewesen sein.

Amira Pocher © Instagram

In einem Instagram-Video meldet sich Pocher aus einem Kölner Spital. "Sehnenscheidenentzündung am linken Fuß. Läuft", schrieb Amira zum Video.

Amira Pocher © Instagram

Nach der Diagnose meldete sich Amira erneut bei ihren Fans. "Ja, Sehnenscheidenentzündung hatte ich auch noch nie. Ich habe mich noch gewundert, was das war. Es ging Freitag nach dem Training los. Ich hatte eine Art Krampf in meinem linken Fuß und das ging nicht weg. Ich konnte gar nicht mehr laufen, so weh tat das. Ich war im Krankenhaus, weil ich nicht mehr wusste, was ich tun soll", erzählt sie von ihrem Auto aus.

Amira Pocher © Instagram

Aus der Apotheke holte sich Pocher eine Muskelcreme und wird in der nächsten Zeit - was den Sport angeht - wohl etwas kürzer treten müssen.