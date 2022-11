Schuhbeck: VIP-Party im ''teatro'' vor Knast

Bevor der Star-Koch seine Haftstrafe antreten muss, feierte er ein letztes Mal.

Abschied. Die Münchner Schickeria trat geschlossen an, um einerseits das VIP-Opening von Alfons Schuhbecks Dinner-Show teatro zu genießen und andererseits um ein eindeutiges Zeichen in Richtung des gefallenen Steuersünders zu setzen: „Wir stehen hinter dir!“ Dementsprechend groß war auch das Blitzlichtgewitter, als Schuhbeck, der wegen Steuerhinterziehung zu einer Haftstrafe von drei Jahren und zwei Monaten sowie zu einer Strafzahlung von über einer Million Euro verurteilt wurde, die Bühne betrat.

Schuhbeck legte Berufung gegen das Urteil ein

Finale. „Ich trinke jetzt zwei Schnapsal, die letzten zwei Wochen waren nicht so der Hit bei mir“, scherzte Schuhbeck zu den Klängen von Elvis Presleys I Can’t Help Falling In Love und rührt damit manchen Gast zu Tränen.

Ob der 73-jährige Schuhbeck seine gesamte Strafe absitzen muss, wird sich zeigen. Vor seinem Show-Auftritt legten seine Anwälte jedenfalls Berufung gegen das Urteil ein, was für viele Prozessbeobachter überraschend kommt, da sich der einstige Star am Herd ja schuldig bekannte.