Schumacher: Erster öffentlicher Auftritt mit Etienne nach Liebes-Outing

Beim Grand Prix von Ungarn zeigte sich Ralf Schumacher erstmals offiziell mit seinem Partner Etienne.

Kein Verstecken mehr! Beim Formel-1-Rennen in Ungarn trat Ralf Schumacher am Samstag zum ersten Mal nach dem Liebes-Outing mit seinem Freund Etienne auf. Gemütlich schlendert das Paar durch die Boxengasse, stoppten beim Sauber-Team auf ein Getränk und zogen danach zu Red Bull weiter.

Am 14. Juli outete sich Schumacher als homosexuell und machte die Liebe zu Etienne offiziell. Jetzt konnten alle diese Liebe sehen. Ganz entspannt schlendert das Paar durch das "Paddock" am Hungaroring. Etienne zog an einer E-Zigarrette und hielt sich etwas im Hintergrund. Kommentar wollte Schumacher zu seiner Beziehung aber keinen geben.

Gegen 15 Uhr musste sich das Paar dann kurz trennen. Schumacher musste dann nämlich für den Sender Sky als Experte das Qualifying kommentieren.