"Sesamstraße"-Horst (88) in Klinik

Der deutsche Schauspieler Horst Janson (88) hat große gesundheitliche Sorgen.

Der beliebte deutsche Schauspieler Horst Janson (Rollen u.a. als "Der Bastian", oder als "Horst aus der Sesamstraße") erlitt eine Hirnblutung. Er liegt in einer Münchner Klinik. wie "Bild" berichtet.

Der TV- und Theaterschauspieler war laut Medienbericht Anfang des Monats in seinem Haus im Münchner Stadtteil Grünwald die Treppe heruntergefallen. Janson soll bei dem Unfall eine Hirnblutung und einen Handbruch erlitten haben. Die Blutung konnte in der Klinik, in der er immer noch liegt, schnellstmöglich versorgt werden. Laut "Bild" gehe es ihm inzwischen besser, aber noch nicht gut.

Der deutsche TV-Star musste bereits vor dem Unfall seine diesjährigen geplanten Auftritte bei den Festspielen in Bad Hersfeld (ab Ende Juli) aus gesundheitlichen Gründen absagen, weil er einen leichten Schlaganfall erlitten hatte.