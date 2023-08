Sixpack und straffe Haut - sie hat einen Körper wie vor 20 Jahren.

Hättet ihr Claudia Schiffer auf diesem Video erkannt? Das 90er-Jahre-Kultmodel feierte ihren 53. Geburtstag am 25.8. in Griechenland. Die Schiffers haben ein schickes Haus gemietet, mit Pool und Traumblick auf das kristallfarbene Meer. Für die Geburtstagssause wurde zünftig dekoriert.

Happy Birthday

Ob Claudia mit dem Alter hadert, diese Frage stellt sich nicht. Denn auf den Bildern und Clips ist eine strahlende, glückliche Frau zu sehen. Die noch dazu einen Hammer-Body hat. Sixpack, straffe Haut - alles so, wie wir das Model seit vielen Jahren kennen. Wie sie im April "The Guardian" verriet, passt sie auch noch immer in ihre Jeans, die sie mit 20 getragen hat.

Strahlend wie immer

Vergleicht man die aktuellen Urlaubsbilder mit jenen aus den 90ern, so hat sich Claudia kaum verändert. Sie strahlt damals wie heute!