Silvia Wollny: MRT liefert Beweise für Hirnschlag!

Die Elffachmutter kämpft im türkischen Krankenhaus mit "immensem Druck im Kopf" - ihre Familie ist in Sorge.

In der aktuellen Folge von "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" sorgt Silvia Wollny (59) für Schock-Momente. In einer Szene liegt sie völlig fertig auf einer Couch und beschwert sich über schrecklichen "Druck im Kopf". Bei ihrer Tochter Sarafina (29) schrillen sofort die Alarmglocken. Doch Silvia ist vorerst nicht davon überzeugt, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden möchte. Erst als die Schmerzen unerträglich werden, lässt sie sich überreden. In der türkischen Klinik in der Stadt Manavgat angekommen, erfährt sie, dass sie auf jeden Fall ein paar Tage bleiben sollte.

Wollny zeigt sich stur

"Hier bleiben tu ich auf keinen Fall!", wehrte sich die 59-Jährige, doch ihre Entzündungswerte sind komplett aus der Norm. "Normalerweise fünf, aber Ihrer ist 50, das ist hoch", warnt sie ein behandelnder Arzt. Tochter Calantha verriet im Sommer, dass ihre Mutter gar einen Schlaganfall gehabt habe. Dafür gab es bisher aber keinen Beweis. Ergebnisse eines MRT sollen jedoch zeigen, dass sie zu einem früheren Zeitpunkt bereits einen Hirnschlag erlitten hat. Auch jetzt gehen die Ärzte davon aus.





Flugverbot für Wollny

Nach den ersten Untersuchungen könne man wenigstens Entwarnung geben, dass keine "schlimme Krankheit" festgestellt werden konnte. Krebs, akute Blutungen oder ein Aneurysma könne man also ausschließen. Dennoch wurde Silvia ein Flugverbot ausgesprochen. Ihre Familie in Deutschland muss jetzt abwarten. "Man ist hilflos. Da geht es um das Leben meiner Mutter. Ich hab Angst, dass irgendetwas passiert, wo wir nichts tun können. ", sagt ihre Tochter Estefania.