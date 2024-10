Silvia Wollny, Reality-Star, ist krank. Die Familie macht sich große Sorgen.

Sie ist normalerweise stark wie eine Löwin, der Fels in der Brandung für ihre ganze, große Familie, doch nun ist sie k.o.: Silvia Wollny, Reality-Star und Matriarchin einer Großfamilie, ist krank.

In der Sendung vom 9.10. der Serie "Die Wollnys" wurde das zum Thema und, wie es aussieht auch in der Woche danach - das lässt sich am Titel der Episode ablesen "Silvia geht ins Krankenhaus". Die 59-Jährige leidet unter starken Kopfschmerzen, liegt ermattet auf der Couch. Tochter Serafina (29) macht sich Sorgen um ihre Mutter. Grippesymptome plagen sie und was sagt Silvia?

Was hat die Wollny-Mama

„Irgendwann ist der Akku halt leer, ne?!“ sagt Silvia lapidar. Serafina will, dass ihre Mutter zum Arzt geht, doch die tut sich schwer damit. "Dat geht schon wieder weg und gut ist.“ meint sie nur. Doch ganz so ist es dann auch nicht - der Zustand wird immer schlechter. Schließlich landet sie im Krankenhaus! Den Gesundheitsschreck hat Silvia auch auf Instagram geteilt, schon vor einigen Wochen. Natürlich sind die Fans neugierig, was die Wollny-Mama wirklich hat... wahrscheinlich wird das erst in den nächsten Episoden aufgelöst!

Neue Folgen von „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie” zeigt RTLZWEI immer mittwochs um 20.15 Uhr .