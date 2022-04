Sein erstes Wochenende im Gefängnis wird Becker ohne Besuch verbringen müssen.

London. Es ist ein schlimmer Schlag für einen der beliebtesten deutschen Sportler: Boris Becker sitzt im Gefängnis. Zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilte die Londoner Richterin Deborah Taylor die Tennis-Legende. Mit 54 Jahren ist der Ausnahmeathlet, der einst aus dem Nichts in den Tennis-Himmel stürmte, nun ganz am Boden angekommen. Er wurde direkt nach dem Prozess in Gewahrsam genommen.

Für Becker ist London endgültig zum Schicksalsort geworden: Seine größten Siege hat er in der britischen Hauptstadt gefeiert, drei Mal das wohl wichtigste Tennisturnier der Welt gewonnen. Auf dem "heiligen Rasen" von Wimbledon wurde einst aus dem 17-jährigen Leimener ein Weltstar. Die Tennis-Welt lag Becker zu Füßen, als er auf dem Centre Court Erfolge feierte, und applaudierte auch, wenn es nicht ganz reichte. Längst lebt Becker an der Themse. Nun ist die Stadt untrennbar mit seiner größten Niederlage verbunden. Mindestens 15 Monate muss er in Haft bleiben, bevor er den Rest der Strafe auf Bewährung in Freiheit verbringen darf.

So sieht Boris Beckers neues Leben hinter Gittern aus

Wandsworth, das Gefängnis, in dem Boris Becker jetzt sitzt, ist das zweitgrößte Gefängnis Großbritanniens, gilt als besonders hart und trägt den Spitznamen "Screws Jail" – ein Gefängnis, in dem knallharte Wärter das Sagen haben. Hier sitzen 1.600 Insassen ein. Sie sind in fünf Flügeln untergebracht.

1.600 Insassen sitzen im Wandsworth-Knast ein.

Boris Becker musste sein erstes Wochenende alleine dort verbringen, denn für das Wochenende bietet Wandsworth keine Besuchszeiten an. An seinen ersten Tagen im Gefängnis wird Boris an einer Orientierungswoche teilnehmen. Dabei geht es um die Themen: Gesundheit und Wohlbefinden, einschließlich psychischer und sexueller Gesundheit; Probleme mit Drogenmissbrauch einschließlich Drogen und Alkohol; persönliche Entwicklung in Haft und nach der Entlassung einschließlich Fähigkeiten, Bildung und Ausbildung.

Becker hat den Status "High Profile", das heißt, dass er in einem besonders gesicherten Trakt des Gefängnisses untergebracht ist. So werde er zum Beispiel vor Übergriffen von anderen Häftlingen geschützt. Die Zellen sind eine Mischung aus Einzel- und Mehrbettzimmern. Jeder der fünf Flügel des Gefängnisses hat seine eigenen Duschen und eine Kantine.

Die Zellen sind angeblich viel zu klein für je zwei Personen.

Im Gefängnis gibt es Sport- und Turnhallen für sportliche Aktivitäten der Insassen. Neben Yoga- und Mindfulness -Kursen gibt es außerdem im Angebot: Friseurhandwerk, Gastronomie, Fahrradreparatur, Gartenarbeit und Gartenbau, Stickereikurse, Chor, Musik.

Hier geht es zu den Gebetsräumen des Gefängnisses.

In Wandsworth gibt es auch Gebetsräume. Ein multireligiöses Seelsorgeteam unterstützt die Gefangenen. Weiters finden sich im Gefängnis Besucherhallen, Bibliothek, Klassenzimmer und Werkstätten.

Kantinen-Shop: Jeder Gefängnisflügel hat seine eigene Kantine.

Von Verwandten und Freunden kann man sich Geld schicken lassen, um etwa in der Gefängnis-Kantine einzukaufen. Aber auch zum Telefonieren braucht man Geld. Insassen können aber nur Anrufe empfangen und nicht tätigen

Becker kann außerdem per Post, E-Mail und Voicemail kontaktiert werden.