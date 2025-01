So viel verdient Cora Schumacher wirklich

Über Geld spricht man nicht? Cora Schumacher sieht das anders. So viel verdient sie wirklich.

Im deutschen Fernsehen und gegenüber der "Bild"-Zeitung hat die Ex von Ralf Schumacher jetzt über ihre finanzielle Situation ausgepackt.

"Geld ist ein Thema, das uns alle betrifft, ob wir darüber sprechen oder nicht. Für mich war es spannend, meine Erfahrungen und Gedanken mit anderen zu teilen, gerade weil finanzielle Themen oft tabuisiert werden," so Cora.

Mieteinnahmen durch Immobilien

Und was verdient Cora Schumacher aktuell? Es sollen satte 12.000 Euro im Monat sein. Hauptsächlich aus Mieteinnahmen durch Immobilien. Davon bleiben ihr rund 4400 Euro im Monat über, sagte Cora im deutschen TV.

Ausruhen will sie sich darauf nicht, sondern im neuen Jahr nochmal durchstarten. Sie will sich auch von einigen Luxusgütern trennen und so bis zu 30.000 Euro im Jahr einnehmen. Seit 2015 ist sie nicht mehr an der Seite von Ralf Schumacher, dem Bruder von Michael Schumacher. Die beiden sind geschieden und Cora hat damals rund 5 Millionen Euro Abfindung bekommen.

"Das ist ein ständiges Lernen“

Über ihr Leben und die finanzielle Situation sagt sie heute: „Mein Budget passe ich immer an die jeweilige Lebenssituation an. Disziplin bedeutet für mich, die Balance zu finden zwischen Sparen und sich auch mal etwas zu gönnen. Das ist ein ständiges Lernen.“