Sonya Kraus: Alle sehen auf ihre Füße

Mit stolzen 47 Jahren hat die erfolgreiche TV-Moderatorin Sonya Kraus immer noch einen regelrechten Traum-Body.

Die Blondine urlaubt momentan am italienischen Gardasee. Von dort aus teilt sie einen heißen Schnappschuss mit ihren Fans.

In ihrem letzten Instagram-Posting zeigt sich Sonya auf einem Boot. Ganz entspannt streckt sie dabei ihre langen Model-Beine in die Kamera.



Achtung Höschenblitzer: Ihr sexy Sommerkleidchen ist so kurz, dass die Moderatorin mit einem Sticker ihren Intimbereich verdecken muss.



Entwarnung für die Sittenpolizei



Frech kommentiert Sonya ihr Posting mit den folgenden Satz: „Die Sittenpolizei musste bei diesem Schnappschuss kurz zensieren???? Und bevor alle durchdrehen: Da ist noch brav ein Bikini drunter!“.



Trotz Höschen-Blitzer sehen alle auf ihre Füße



Ihre Instagram-Fans interessieren sie allerdings viel mehr für ein ganz anderes Detail: Soyas Füße!



Kommentare wie: "Wer achtet denn bitte schon darauf - bei den süßen Füßchen" und "Sehr schöne Füße" finden sich unter dem heißen Posting der 47-Jährigen.