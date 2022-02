× Sonya Kraus zeigt ihre neuen Brüste

Die Moderatorin zog für die "Showtime of my Life - Stars gegen Krebs" blank

"Wer sich auszieht, kann sein Leben retten", so lautet die Botschaft der Sendung "Showtime of my Life - Stars gegen Krebs". Im Falle von Moderatorin Sonya Kraus (48) hat sich dies sogar bewahrheitet, denn sie entdeckte im Zuge der Show gar erst, dass sie an Brustkrebs erkrankt ist. „Ich hatte am Mittwoch ein Vorgespräch zu ‚Showtime of my life‘ und am Donnerstag einen Check-up bei meinem Gynäkologen.“ Dabei entdeckte der Mediziner den Knoten. Anfangs habe sie sich aber noch keine großen Sorgen gemacht. „Ich habe niemandem was gesagt, weil ich dachte: Falscher Alarm. Ich fühle mich großartig. Ich bin gesund, rauche nicht, saufe nicht, bin schlank und sportlich, esse kein Fleisch, bin glücklich und immer gut gelaunt.“

Beide Brüste abgenommen

Auch wenn Sonya Kraus noch so gesund lebte, der Knoten stellte sich als bösartiges Mammakarzinom heraus. Vier Wochen vor Drehstart wurden ihr beide Brüste abgenommen. Die Moderatorin ließ sich kurzerhand zwei neue modellieren. Diese zeigte sie auch im Rahmen der Sendung als sie einen Gipsabdruck ihres Busens machen ließ. „Je früher, desto besser. Wenn es noch klein ist, hat man alle Möglichkeiten der Welt", rät Sonya allen Damen, die sich noch vor einer Kontrolle scheuen.

Lilly Becker präsentiert den Gipsabdruck von Sonyas Brüsten