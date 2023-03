Sorge um Pietro Lombardi: Minus 5 Kilo in nur 10 Tagen

DSDS-Juror Pietro Lombardi hat sich einen üblen Magen-Darm-Virus eingefangen. Auf Instagram schreibt er, dass es ihm gehe.

Minus 5 Kilo in 10 Tagen – aufgrund eines Magen-Darm-Virus hat Pietro Lombardi unfreiwillig abgespeckt. Auf Instagram schreibt er nun, dass er sich "sehr schwach" fühlt und dass es ihm "unnormal schlecht" gehen. Essen und trinken kann er noch immer nicht. Sein Darm müsse sich erst einmal erholen, so Pietro.

Doch am schlimmsten sei, dass er seine Familie nicht sehen dürfe, so Pietro weiter. Er will nicht, dass seine Verlobte Laura, Baby Leano und Sohn Alessio ebenfalls krank werden, ist deshalb im gemeinsamen Haus eine Etage nach unten gezogen. „Vor allem der Abstand zu meiner Frau und Kindern aktuell wegen der Ansteckungsgefahr zieht mich krass runter", gesteht Pietro.