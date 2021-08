Julian Claßen verlor in 35 Stunden- 4 Kg.

You Tube- Star Julian Claßen musste ins Krankenhaus und verriet per Video Botschaft weshalb: "Das ist jetzt echt eine Überwindung für mich. Viele Menschen in meinem Umfeld wissen nichts davon, weil ich als normal angesehen werden will." Er ist schon seit langem krank und hat dies vor seinen Fans verschwiegen. Er hat schwere Probleme, seit mehr als zehn Jahren, mit seiner Speiseröhre und kann daher nicht normal schlucken, und somit kaum schmerzfrei essen oder trinken. Das Problem verschlimmerte sich über die Jahre hinweg.

Drei Kliniken aufgesucht

Nun hatte sich die Situation, vor einigen Tagen, zugespitzt: Der zweifache Vater konnte über anderthalb Tage nichts mehr essen und trinken. Die Speiseröhre verkrampfte sich immer wieder, er musste sich immer wieder übergeben und litt unter starken Schmerzen. Julian Claßen erzählte: "Ich bin aufgestanden, damit ich ohnmächtig werde, weil ich aus dieser Situation raus wollte", erzählt Julian. Nachdem die Familie Claßens, die dritte Klinik aufgesucht hatten, wurde ihm endlich geholfen. "Ich habe vier Kilogramm abgenommen in diesen anderthalb Tagen. Das heißt, ich habe vier Kilogramm Flüssigkeit verloren", erzählte Julian.

Community

Allerdings konnte auch nach einer gründlichen Untersuchung, keine Diagnose gestellt werden. Krebs konnte zwar ausgeschlossen werden, doch es bleibt ein Rätsel. Durch den mutigen Schritt sein Leiden per Videobotschaft publik zu machen, helfen Fans mit Antworten. Denn einige erkennen angeblich die Symptome. Eine Userin schrieb: ''Meine Mama hat genau dasselbe gehabt wie du. Also 1 zu 1 die gleichen Symptome, das fing auch an mit Fleisch, das ihr im Hals stecken geblieben ist. Die Krankheit heißt EOSINOPHILE ÖSOPHAGITIS!'' Vielleicht findet er über seine Community die Lösung. Julian hat sich jedenfalls sehr bedankt für die Rückmeldungen und Anteilnahme.