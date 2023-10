Stefan Raab macht nach 25 Jahren Schluss...

Die Entertainer-Legende und die Firma Brainpool gehen ab Jahresende getrennte Wege

25 Jahre Seite an Seite, doch jetzt ist Schluss. Entertainer-Legende Stefan Raab trennt sich von der Firma Brainpool. Wie das Medien-Magazin "DWDL" berichtet, wolle man ab Ende des Jahres getrennte Wege gehen. Die TV-Kracher wie "TV Total" "Turmspringen" und "Schlag den Star" sind allesamt in Zusammenarbeit mit der Kölner Firma entstanden. „Danke an Stefan für die großartige gemeinsame Reise, er hat maßgeblich zum Ausbau von Brainpool beigetragen und einen großartigen Entertainment-Katalog aufgebaut“, verabschiedet sich Marcus Wolter, der Chef der des Unternehmens.

Formate wird es weiter geben

In Zukunft sollen auch ohne Raab alle Formate weiterlaufen. Sebastian Pufpaff moderiert etwa "TV total" und Elton übernahm "Schlag den Star" und "Blamieren statt Kasieren" schon vor einer Weile. Alle Rechte bleiben bei Brainpool. Insgesamt sind das 4.000 Programmstunden, die gemeinsam mit Raab produziert wurden. „Diesen Schatz werden wir nun gemeinsam mit unseren Partnern und dem starken Team auswerten und weiterentwickeln. Ich freue mich darauf, mit den Kolleginnen und Kollegen der Raab TV nun Brainpool in das nächste Kapitel zu führen. Wir werden uns Raabs Erbe würdig erweisen und freundschaftlich verbunden bleiben“, lässt Wolter wissen.