TV total-Moderator Pufpaff: "Lauterbach ist Kiffer"

''TV total''-Moderator Sebastian Pufpaff ist für seine bösartigen Witze bekannt.

Wenn Sebastian Pufpaff, seines Zeichens Moderator von "TV total", allwöchentlich zum humoristischen Rundumschlag ausholt, so sind es vor allem die Reality-Stars, Influencer und Casting-Kandidaten die vorsorglich in Deckung gehen. Doch auch Mitglieder der deutschen Bundesregierung sollten sich stets wappnen, wie 'Puffi' auch diesen Mittwoch wieder bewies. Großes Thema war natürlich die Canabis-Legalisierung in Deutschland, die seit Mittwoch Mittag auch einen öffentlichen Fahrplan bekommen hat.



Deutschland plant Cannabis-"Legalisierung light"



Die neue Regelung wurde in einer Pressekonferenz von Bundesgesundheitsminister Lauterbach und Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir vorgestellt.

Lauterbach als "Kiffer" bezeichnet

Kurzerhand wurde Bundesgesundheitsminister Lauterbach auch als "Kiffer" tituliert, wie man laut Gag "unschwer an seinem Haarschnitt erkennen" könne.

Lauterbach bei der Pressekonferenz am Mittwoch

Auch auf Twitter wurde man "bösartig" und griff die Spitze von Sebastian Pufpaff gleich auf.



Praktisch für Lauterbach! Jemand, der die ganze Zeit so spricht - legalisiert das #Cannabis auch. #TVTotal — Benny Illinger (@IamIllgner) April 12, 2023

Zieht Österreich bei Legalisierung nach?

Eine ähnliche Regelung auch in Österreich scheint derzeit unwahrscheinlich, auch wenn sich die Grünen in der Vergangenheit stets offen mit dem Thema auseinandergesetzt haben. So ließ Verkehrsministerin Gewessler 2022 mit Überlegungen aufhorchen, einen THC-Grenzwert am Steuer umzusetzen.

Cannabis-Lockerung: Gewessler plant THC-Grenzwert am Steuer