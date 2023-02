So zieht deutsche Kult-Sendung über Wiener Opernball her

In der gestrigen Ausstrahlung der deutschen Comedy-Sendung "TV total" wurde der Wiener Opernball ordentlich auf die Schaufel genommen. Die Reaktionen auf die teils spitzzüngigen Kommentare sind aber dennoch großteils positiv.

Opernball. Über den Wiener Opernball gibt es alle Jahre wieder so einiges zu bereden: Wer wird die Begleitung des Baulöwen Richard Lugner sein, welcher Promi wird zu sehen sein, welche Roben wählen die Damen, und, und, und!

Aber nicht nur in Österreich wird ausführlichst über den Opernball diskutiert, auch in Deutschland sorgt er selbst heute noch für Gesprächsstoff. So auch erst gestern in der deutschen Kult-Sendung "TV total".

Moderator Sebastian Pufpaff nahm dabei kein Blatt vor den Mund.

So scherzte er zu Beginn des Beitrags erst über die beiden Chefkommentatoren Karl Hohenlohe und Christoph Wagner-Trenkwitz. Letztere trug die Kopfhörer etwas schief, sodass sich der Moderator den Witz nicht verkneifen konnte: "... außer er hat ein Ohr auf der Stirn".

"So stell ich mir auf jeden Fall die österreichische Version von den Muppets vor"

Als Nächstes nimmt er die Robe von der Opernsängerin Camilla Nylund auf die Schaufel. Dieses fiel einigen auf, da an dem blauen Kleid im Gesäßbereich ein riesiges Stück Stoff vernäht ist, wobei keiner so recht wusste, wofür dieses gut sein sollte.

"Was ist das? Was ist das da hinten? Sitzt da einer drinnen? Hat sie heimlich Mathias Mester mitgebracht? Oder ist es das Gegengewicht zu den Brüsten vorne?" kommentiert er die Robe.

Aber nicht genug davon. Auch Tarek Leitner entkommt Pufpaffs spitzzüngigen Bemerkungen nicht.

"Sobald der Wiener spricht, denkt man sich nur noch: Wie kann ich schlimmes so schön arrogant sagen?", kündigt der Moderator an.

Schließlich wird das, zugegeben, wirklich sehr unangenehme Video eingeblendet, in welchem Tarek Leitner ankündigt: "Bei mir sind jetzt zwei Debütanten und Innen...also von jedem einer"

Sebastian Pufpaff unterbricht: "Von jedem einer...das ist doch das sexistischste, was du sagen kannst."

"Da willst du Vogue und wienerisch sein und "von jedem einer"", äfft er nach.

Die Reaktionen auf die "TV total" Ausstrahlung, sind vom österreichischen Publikum sind großteils, trotz so mancher fiesen Kommentare, recht positiv. So stimmen sie den Scherzen großteils zu oder führen die Späße sogar weiter.