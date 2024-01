Hamas-Terroristen wollten Kopf von getötetem Israeli verkaufen

Die Familie musste ihren Sohn ohne Kopf begraben - Hamas-Barbaren wollten ihn zu Geld machen.

Terroristen kennen scheinbar überhaupt keine Grenzen, die Geschichten werden immer unmenschlicher. David Tahar beschreibt wie Hamas-Terroristen seinen Sohn, Adir Tahar (19) geköpft haben und später in Gaza versucht haben den Kopf zu verkaufen. „Die Terroristen, die Barbaren, sie haben ihn geköpft und den Kopf nach Gaza gebracht. Am Ende hatte ich einen Körper ohne Kopf“, beschreibt der verzweifelte Vater.

Sarg mit Körper, ohne Kopf

Eine halbe Stunde bevor er seinen Sohn beerdigt hatte, kam der Leichnam am Militärfriedhof an. Vorsichtig öffnete David Tahar den Sarg: „Ich verstand genau, was ich begrub. Er war nicht wiederzuerkennen. Ich habe ihn anhand von Erkennungsmarken, einem DNA-Test und den Dingen, die er in seiner Hose hatte, identifiziert.“

Adir wurde ohne seinem Kopf begraben. Das ließ dem Vater keine Ruhe, „dann begann die Reise auf der Suche nach dem fehlenden Teil.“

Vater suchte Sohn in Terroristen-Videos

Zwei Monate lang setze er seine ganze Kraft in diese Mission. Er sag sich Hunderte Horror-Videos der Terroristen in sozialen Netzwerken an. „Leider habe ich das Video meines Sohnes gefunden, in dem man sehen kann, dass mein Kind keinen Kopf mehr hat.“

Kopf in Tiefkühler gefunden

Schockierend geht die Geschichte weiter: Während einer Untersuchung durch israelische Behörden gab ein Terrorist zu, dass er versucht hatte, Adirs Kopf für 10.000 Dollar zu verkaufen.

Israelische Soldaten fanden und identifizierten den Kopf in einem Tiefkühlschrank in Gaza und brachten ihn zurück, um ihn mit dem Rest des Körpers zu begraben.