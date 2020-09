Sylvie Meis feierte Traumhochzeit in Toskana

Am Samstag sagten TV-Beauty Sylvie Meis und Künstler ­Niclas Castello „Ja“.

Die Kulisse konnte nicht romantischer sein, als TV-Moderatorin Sylvie Meis am Samstag in Florenz ihrem Verlobten Niclas das Ja-Wort gab. Im kleinen Kreis feiert das Brautpaar mit Freunden und Familie seit Donnerstag bereits in der Toskana. Einziger Wermutstropfen: Sylvies Eltern konnten krankheitsbedingt nicht an der Feier teilnehmen und blieben daheim. Meis und ihre Entourage residieren im Luxus-Hotel Villa Cora, in der sie die Imperial-Suite bezogen. Unter den prominenten Gästen sind auch Influencer Riccardo Simonetti und Top-Model Barbara Meier.

© Getty Images

Zweite Hochzeit für Meis nach van der Vaart

Bereits am Donnerstag wurden Sylvie und ihr Niclas am Standesamt im Palazzo Vecchio in Florenz gesichtet, wo sie die Unterlagen für die Trauung abholten. Danach wurde in einem Restaurant bereits erstmals gefeiert. Freitag stand für die Braut dann die erste Anprobe eines ihrer kolportierten fünf Hochzeitskleider, die sie gestern tragen wollte, an. Am Nachmittag vor der Hochzeit zeigte sie sich den Paparazzi strahlend auf der Hotel-Terrasse in einem supersexy weißen Kleid, bevor am Abend die Pre-Party im Hotel bis spät in die Nacht dauerte. Wann genau Sylvie gestern Ja sagte, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.

© Photo Press Service